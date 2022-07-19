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Hıncal Uluç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor! Hastaneden kritik açıklama

19.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uluç’un sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden son dakika bilgisi geldi.

Hıncal Uluç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor! Hastaneden kritik açıklama

Hastanede ölüm-kalım savaşı veren Hıncal Uluç'tan yeni haber. Hastalığının ardından hakkında sosyal medyada tartışma konusu olan Uluç için, Cüneyt Özdemir ve Defne Joy Foster'ın yakın arkadaşı Yunus Günçe eleştirilerde bulunmuştu.

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Tüm bu tartışmalar yaşanırken, tedavi gördüğü hastaneden Hıncal Uluç hakkında yeni açıklama yapıldı.

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tv100'de yer alan habere göre; bir süredir Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hıncal Uluç, solunum cihazına bağlı olarak karnından beseniyor.

ENFEKSİYON DEĞERİ DÜŞTÜ

Hıncal Uluç'un tedavisini yürüten doktorlarından alınan bilgiye göre enfeksiyon değerleri düşen Uluç’un akciğer solunumunun rahatlaması için cihaza bağlandığı öğrenildi.

MAKİNA OLMADAN NEFES ALAMIYOR

Doktorlar, karnından beslenmeye devam edilen Hıncal Uluç'un akciğerlerinin rahatlaması ve makina olmadan solunumunu gerçekleştirmesi için uğraş verdiklerini ifade ettiler. Doktorlar, Uluç'un sağlık durumunun şu anda stabil olduğu ifade etti.

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Hıncal Uluç
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