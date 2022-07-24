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Hindistan, Çin’in ihtilaflı sınır bölgesinde gerginliği tırmandırdığını ileri sürdü

24.07.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin savaş uçaklarının son haftalarda sınır hattına yakın uçuşlar yaptığı belirtildi

ANKARA (AA)- Hindistan, Çin savaş uçaklarının Hindistan ile Çin arasındaki ihtilaflı doğu Ladakh bölgesinde haziran sonlarından itibaren uçuşlar yaptığını iddia etti.

Hindistan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Çin savaş uçaklarının belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) yakın uçtuğu ve 10 kilometrelik Güven Artırıcı Tedbir (CBM) hattının ihlal edildiği durumlar olduğu belirtildi.

İki ülke arasında Himalayalar’daki sınır ihtilafının çözümü için geçen hafta yapılan 16. tur görüşmelerinden sonra da Çin savaş uçaklarının yakın uçuşlarına devam ettiği bildirildi.

Taraflar 18 Temmuz’da Moldo-Çuşul hudut noktasında yaptıkları 16. tur görüşmelerde, sahada güvenliğin ve istikrarının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

- Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

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