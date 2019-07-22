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Hindistan’da selden kaçan kaplan bir evin içinde yatarken bulundu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 22.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

Devam eden muson yağmurları Bihar ve Assam’da 97 kişinin ölümüne yol açarken, milyonlarca kişi de yerinden edildi. Hindistan’da ölümcül selden kaçan kaplan ise bir evin içinde yatarken bulundu.

Bengal kaplanının, koruma altında bulunan ve yüzde 95’i şiddetli sel yüzünden su altında kalan Assam’daki Kaziranga Ulusal Parkı’ndan yakınlardaki bir köye kaçtığı düşünülüyor. Hindistan Yaban Hayat Vakfı’nın (WTI) twitter’dan paylaştığı bir fotoğrafta kaplan, bir yatağın üstünde ve başı bacaklarının üzerinde dinlenirken görülüyor. Kaplanın eve girdiğini gören komşuların bağrışması üzerine ev sahibi alarma geçti.

Ormana geri bıraktılar

Kaziranga Ulusal Parkı’nın Direktörü Shiv Kumar “Kaplanın selden kaçmak için yerleşim yerine gittiği görülüyor. Şimdi de çok yorgun gözüküyor. Kaplanı uyutmak için hazırlanıyoruz” dedi.
WTI’ye göre kaplan perşembe sabahı 8.30’da sığınacak bir yer bulmak üzere parkın yakınlarındaki bir tepeye giderken otoyoldan karşıya geçerken görüldü.
Paylaştığı bir tweet’te WTI “Muhtemelen huzursuz bir şekilde hurda bir garajın duvarından atlayarak evin karanlık odasına sığındı” yazdı. Park ve WTI görevlileri hayvanı uyuttuktan sonra otoyolu kapatmak için havanın kararmasını bekledi ve hayvanın yeniden güvende olacağı ormana dönmesine yardım etti.

Muson yağmurları birçok can aldı

Hazirandan eylüle dek süren muson yağmurları Nepal, Hindistan ve Bangladeş’te yoğun yağış, sel ve heyelana yol açtı. Yetkililere göre Hindistan’ın Bihar ve kuzeydoğusundaki Assam eyaletlerinde aralarında çocukların da bulunduğu 97 kişinin yanı sıra en az 43 hayvan hayatını kaybetti. UNICEF yaklaşık 5 milyonu çocuk olan 12 milyondan fazla kişinin muson yağmurlarından etkilendiğini tahmin ediyor. Bu kişilerin çoğu evlerini terk etmek ve kamp ile geçici yerleşim yerlerine gitmek zorunda kaldı.

Pek çok bölge erişilmez halde

Zarar görmüş yollar, köprüler ve demir yolları yüzünden pek çok bölgenin erişilemez halde kalmaya devam ettiğini belirten UNICEF, çocukların en acil ihtiyaçları arasında temiz su, hastalıkların yayılmasını önlemek için hijyen gereçleri, gıda ve tahliye merkezlerinde çocukların oyun oynayabileceği güvenli alanlar bulunduğunu belirtiyor.

Unicef bölge halkına yardımcı oluyor

UNICEF Güney Asya Bölge Direktörü Jean Gough “Bölge boyunca, aşırı hava koşullarının çocuklar ve aileler üzerindeki yıkıcı etkisini görüyoruz. Hava şartları daha da kötü, öngörülemez ve değişken hale gelirse, bunun bedelini en ağır ödeyenler çocuklar olacak. Unicef çocukların güven içinde kalması ve gerekli desteği alabilmeleri için yerel otoritelerle ve ortaklarla çalışarak ihtiyaçlara acil cevap veriyor.”

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