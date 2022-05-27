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Hindistan mutfağının meşhur tarifi: Hint böreği! Hint böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

27.05.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint böreği taze kişniş, acı biber, toz biber gibi baharatlardan hazırlanıyor. Baharatlı malzemeleriyle bilinen Hint mutfağının meşhur tarifi 'Hint böreği' yapılışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hindistan mutfağının meşhur tarifi: Hint böreği! Hint böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Farklı bir tat denemek için Hint böreğine bir şans verebilirsiniz. Bol baharat ile hazırlanan bu tarif, favori tarifiniz bile olabilir. Peki Hint böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi...

HİNT BÖREĞİ MALZEMELERİ

2 patates
Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
200 gr yoğurt
Yarım su bardağı ayran
2 yemek kaşığı kıyılmış taze kişniş
Yarım tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Yarım tatlı kaşığı kıyılmış acı biber
Yarım çay kaşığı tarçın
8 kare milföy hamuru
2 yemek kaşığı limon suyu
3 yemek kaşığı nane
3 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı kimyon
Ayçiçek yağı

Hindistan mutfağının meşhur tarifi: Hint böreği! Hint böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

HİNT BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyup küçük parçalar şeklinde kesin. Patates, haşlanmış bezelye, kuş üzümü, kişniş, limon suyu, kimyon, kırmızı toz biber, kıyılmış acı biber ve tarçını harmanlayın.

Milföy hamurlarını 10 cmlik daireler şeklinde kesin. Kesilen dairenin bir tarafına hazırlanan karışımı paylaştırın. Diğer tarafını harcın üzerine kapatın. Kapanan kenarların açılmaması için çatal ucuyla ezin.

Ayçiçek yağını tavada ısıtın ve börekleri kızartın. Naneli yoğurt için, yoğurt, ayran, nane ve kimyonu bir kasede karıştırın. Börekle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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