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Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği "Dünya Yoga Günü" etkinliğinin final programını Kapadokya'da yaptı

25.06.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği "Dünya Yoga Günü" etkinliğinin final programını Kapadokya'da yaptı

NEVŞEHİR (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince "Dünya Yoga Günü" kapsamında Kapadokya'da yoga etkinliği düzenlendi.

Göreme beldesindeki Zemi Vadisi girişinde gerçekleştirilen programda, Türk ve Hindistanlı davetliler platformun kurulduğu alanda kendileri için hazırlanan matların üzerinde yoga eğitmeni yönetiminde 45 dakika boyunca egzersiz yaptı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, gazetecilere, 2014 yılında Hindistan'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran'ın "Dünya Yoga Günü" olarak kabul edildiğini, bu kapsamda Türkiye'de düzenlenen etkinliğin final programının Kapadokya'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Kapadokya'nın sunduğu eşsiz manzara arasında yoga yapmanın farklı bir deneyim olduğunu aktaran Panda, şunları belirtti:

"Yaklaşık 5 gün boyunca devam eden yoga programının finalini Kapadokya'da yapıyoruz. Yogayı böyle harika bir manzara eşliğinde yapmak bizim için eşsiz bir deneyim. Bunu dünyanın başka bir yerinde yapma imkanımız yoktu. Burada çektiğimiz görüntüler ve fotoğraflar dünyanın dört bir tarafında paylaşılıyor olacak. Bizler de bu programla beraber Kapadokya'daki ve bölgedeki turizmi geliştirmeyi ve duyurmayı amaçlıyoruz."

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