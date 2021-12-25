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"Hindiyi sadece yılbaşında değil, her zaman tüketin" çağrısı

25.12.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KSÜ Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Karaman: - "Sadece yılbaşında hatırlanan hindi, önemli hayvansal protein kaynağıdır. O yüzden yıl boyunca yenilmesi gereken bir üründür."

TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Karaman, beyaz et sağlığında, kırmızı et lezzetinde olan hindinin sadece yılbaşında değil yılın her döneminde tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Karaman, AA muhabirine, hindi etinde insan sağlığı için aranan birçok besinin olduğunu söyledi.

Bu yüzden her fırsatta hindi tüketilmesini önerdiklerini anlatan Karaman, "Sadece yılbaşında hatırlanan hindi, önemli hayvansal protein kaynağıdır. O yüzden yıl boyunca yenilmesi gereken bir üründür." dedi.

Kuş gribi nedeniyle azalan hindi üretiminin yeniden desteklenip artırılması gerektiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu:

"Hindi ve tavuğun ikisi de aynı beyaz et sınıfında değerlendirilmesine rağmen hindi eti 6-8 aylık bir zaman diliminde oluşmakta. Bu da doğal olarak vücut gelişimini tam sağlamakta ve hem sağlıklı hem de lezzetli olmasını sağlıyor. Kısaca şunu söyleyebiliriz hindi, beyaz etin sağlığında, kırmızı etin lezzetinde ve tüm yıl boyunca tüketilmeye değer hayvansal protein kaynağıdır. Esasen tavuk etiyle kıyasladığımızda 18-20 kilogram tavuk eti tüketirken yaklaşık 200 gram hindi eti tüketiyoruz. Hindi eti tüketiminin üst sıralara çıkması, en az 3-5 kat artarak devam etmesi gerekir."

Prof. Dr. Karaman, hindinin sadece yılbaşında değil, her zaman tüketilmesi çağrısında bulunarak, "Hindi eti beyaz et grubunda değerlendirildiği için bunların kalorisi düşük, proteini yüksek, yağı az. Yani insan sağlığı için aranan her şey var. Ayrıca çok lezzetli bir et. Bu nedenle hindi eti tüketilmeli." dedi.

Özellikle hayvancılık desteklenirken otlatmaya dayalı hindiciliğe pozitif ayrımcılık yapılmasını gerektiğini belirten Karaman, besleyici, sağlıklı, protein değeri yüksek bir değerin artık mutfaklarda daha fazla olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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