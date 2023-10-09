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Hint sanatçı ve iş insanları Yozgat'ın Çekerek ilçesini gezdi

09.10.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Hindistan'dan gelen sanatçı ve iş insanları, Yozgat'ın Çekerek ilçesini ziyaret etti.

Hint sanatçı ve iş insanları Yozgat'ın Çekerek ilçesini gezdi

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'ın daveti üzerine Hindistanlı İş İnsanı Tajamul Hussain organizatörlüğünde, ülkeden Türkiye'ye gelen 35 sinema ve ses sanatçısı, Tokat'tan sonra Yozgat'ın Çekerek ilçesini gezdi.

Çekerek Bilim Merkezi, Çekerek Millet Bahçesi ve Çekerek Rafting Parkuru'nu gezen Hint sanatçılar, ilçenin tarihi ve turizm alanları hakkında bilgi aldı.

Gruptakilerle bir süre sohbet eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, kente yeni atandığı için Çekerek ilçesini, yabancı misafirler gibi ilk kez gezdiğini söyledi.

Özkan, gelişen ve değişen bir Çekerek gördüğünü ifade ederek, "Onlar da buraya hayran kaldılar ve burada film ve müzik prodüksiyonları yapabileceklerini ifade ettiler. Gerçekten burası Çekerek ve Yozgat için ayrıcalıklı bir alan haline dönüşmüş. Gördük, çok memnun olduk. Hindistan'dan kalkıp buraları görmek üzere gelen kıymetli misafirlerimiz, onları misafir eden kıymetli belediye başkanımız ve halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Eyyüp Çakır da iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlikle kültür kaynaşması için Hindistanlı misafirleri Çekerek'te ağırladıklarını belirtti.

Hintli iş insanı Tajamul Hussain'e teşekkür eden Çakır, "Hindistan Bollywood yıldızları, ses sanatçıları ilçemize geldiler. İnşallah memnun kalmışlardır. İlçemizi beğenmişlerdir. Ülkemizin güzellikleri, coğrafyamızın güzelliklerini, misafirlerimize tanıtmaya çalıştık. Kendi gastronomimizle, kendi yöresel yemeklerimizi ikram ettik. Misafirlerimiz Bollywood yıldızları oldukları için onların da Çekerek ile ilgili hayal kurmaları, Çekerek'teki bu güzellikleri kendi sinema dünyalarına taşımalarını da bekliyoruz. Onlardan da inşallah bir girişim bekliyoruz." diye konuştu.

Hindistanlı İş İnsanı Tajamul Hussain ise burada olmaktan memnun olduklarını aktardı.

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Yozgat Çekerek ziyaret

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