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Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir?

17.12.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında yarışmacıya sorulan, 'Guinness Dünya Rekorlarına göre Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...

Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir?

Guinness Dünya Rekorlarına göre Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir?

A: 50

B: 250

C: 450

D: 650

Doğru cevap: D seçeneği.


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atv Kenan İmirzalıoğlu
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