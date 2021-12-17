ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında yarışmacıya sorulan, 'Guinness Dünya Rekorlarına göre Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum