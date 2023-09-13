YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Hırsız kızlar" çetesi son işlerinde yakayı ele verdi

"Hırsız kızlar" çetesi son işlerinde yakayı ele verdi

13.09.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir ve Sarıyer’de girdikleri ev ve işyerlerinden çok sayıda ziynet eşyası ve binlerce lira para çalan 5 kişilik ‘hırsız kızlar’ çetesi son işlerinde yakayı ele verdi.

Kızların polis ekiplerine yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Eylül’de Sarıyer’de bir eve giren hırsızlar 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar. Gelen şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, hırsızlar 08 Eylül’de de Başakşehir’deki bir evi soydu. Bu sırada bölgede çalışma yapan ekipler, şüphelileri fark edince kısa bir kovalamaca yaşandı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alından şüphelilerin suç dosyaları kabarık çıktı. Çete üyesi Şeyma U.’nun 82, Ebru U.’nun 74, Ayşe Ç.’nin 23, Sedef T.’nin 1 ve Yazgül Ç.’nin ise 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. 17 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıkan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kızların polise yakalandıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladıBalıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı
Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret ettiKuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti
İş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybettiİş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
05:08
Sabah
06:35
Öğle
13:05
İkindi
16:38
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Ihlamur eczanesi
Sultanbeyli
Akasya eczanesi
Umraniye
Demir eczanesi
Esenyurt
Özgün eczanesi
Esenler
Demokrasi eczanesi
Sancaktepe
Gülesçe eczanesi
Kadikoy
Mega eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.