YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Hırsızlar bu kez evi çaldı

Hırsızlar bu kez evi çaldı

07.03.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde hırsızlar; çatı, pencere ve kapılar dahil olmak üzere bir evin neredeyse her parçasını çaldı, evden geriye yalnızca dört duvar kaldı.

Hırsızlar bu kez evi çaldı

Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yapan evin sahibi, “Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Evden değerli eşya çalarlar, mobilya çalarlar, altın çalarlar ama burada komple ev çalınmış. Biz buna çok şaşırdık" dedi.
Olay, İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Yenmiş Mahallesi’nde şubat ayı başlarında meydana geldi. Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yapan ve yaklaşık 2 yıl önce Yenmiş Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evi satın alan Soner Özkan, evde ikamet etmek için tadilat yapmayı düşünüyordu. Tadilatı planlamak için belirli aralıklarla satın aldığı eve giden Özkan, son ziyaretinde gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Evin çatısı, kapı ve pencereleri, lavabo ve klozetlerinin yerinde olmadığını, dahası evden geriye sadece dört duvar kaldığını fark eden Özkan, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Evi satın almadan önce evde bir ailenin yaşadığını ancak olaydan sonra evin metruk bir yapıya döndüğünü belirten Özkan, böyle bir hırsızlık olayına ilk kez şahit olduğunu söyledi.

"EVİ YENİDEN YAPACAĞIZ"

Özkan, "Burayı satın aldığımızda önceki sahibi burada oturuyordu. Onlar da burada yaklaşık 20 yıl yaşamış. Bir süredir belli aralıklarla eve geliyorduk. Evi en son görmeye geldiğimizde onu bu halde gördük. Çatı, camekanlar, doğramalar, kapılar, pencereler, musluk, lavabo ne varsa çalmışlar. Evi görünce çok şaşırdım, inanamadım. Hemen jandarmayı aradık. Ev komple çalınmış. Sadece dört duvar kalmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şu anda bu evde oturulmaz. Hepsinin yıkılması lazım. Evi yeniden yapacağız. Evden değerli eşya çalarlar, mobilya çalarlar, altın çalarlar ama burada komple ev çalınmış. Biz buna çok şaşırdık. Duvarlar yıkılmış, molozlar evin içine düşmüş, pencere ve duvarlar patlamış. Yıkarken içerisi de bir hayli dağılmış. Burada yapılan hırsızlık birkaç kişinin işi olmalı. Köyden de hiç kimse fark etmemiş. Belki de hırsızlık yapılırken biz evde tadilat yapıyoruz sandılar. Ancak yine de kimsenin bizi aramaması ilginç. Evin girişindeki çiti de çalmışlar. Bu hırsızlığın iş makineleri ile yapıldığını düşünüyoruz. Lastik izlerine göre evin yanında bulunan alana da kamyon koyup çaldıklarını yüklemiş olmalılar" diye konuştu.
Özkan, jandarma ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yıllarca çay servis ettiği SGK görevlilerinden Zonguldak'ın ilk EYT emeklisi olduğunu öğrendiYıllarca çay servis ettiği SGK görevlilerinden Zonguldak'ın ilk EYT emeklisi olduğunu öğrendi
Trabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 7 Mart Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:29
Öğle
13:28
İkindi
16:42
Akşam
19:17
Yatsı
20:32

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Salı

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Berkay Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Egenur Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.