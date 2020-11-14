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Hırsızlar, Harry Kane'in 1 milyon TL değerindeki aracını çaldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.11.2020 21:26 | Son Güncelleme

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'in arabası gündüz gözüyle çalındı. Yıldız futbolcunun arabasının değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi. Kane, Tottenham'da hırsızlık kurbanı olan 3. futbolcu oldu.

Hırsızlar, Harry Kane'in 1 milyon TL değerindeki aracını çaldı

Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'in yaklaşık 100 bin pound (1 milyon TL) değerindeki lüks Range Rover'ı çalındı. Hırsızların bir çeteye mensup oldukları ve bir süredir Kane'i takip ettikleri belirtildi. Kane, Dele Alli ve Jan Vertonghen'den sonra Tottenham'da hırsızlık mağduru olan 3. futbolcu oldu.

Londra'da bu tür motosikletli çetelerin varlığı çok uzun süredir biliniyor ve bu çeteler genellikle futbolcuları hedef alıyor. Polis yetkililerinin Harry Kane'e hırsızların çok profesyonel olduklarını ve arabanın polis tarafından geri alınma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledikleri bildirdi.Hırsızlar, Harry Kane'in 1 milyon TL değerindeki aracını çaldı.

KANE İÇİN ARABA ÖNEMLİ DEĞİL

28 yaşındaki yıldız oyuncunun ise kimsenin sağlığına bir zarar gelmemesinden dolayı mutlu olduğu ve arabanın önemli olmadığını söylediği aktarıldı. Öte yandan hırsızların arabanın kilit sistemini uzaktan bir cihazla etkisiz hale getirdikleri bilgisi verildi.

MESUT DA BENZER SALDIRIYLA KARŞILAŞMIŞTI

Hatırlanacağı üzere geçen sene yaz aylarında da Mesut Özil ve Arsenal'den takım arkadaşı Kolasinac bir Türk restoranı çıkışında silahlı bir hırsızlık çetesinin saldırısına uğramış ancak hem yara almadan hem de maddi bir zarar görmeden bu saldırıdan büyük şans eseri kurtulmuşlardı.

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