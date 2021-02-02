Hırsızlar öğrenci yurdunda ne bulduysa çaldı

Samsun’da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, öğrenci yurdundan ellerine ne geçiyse çaldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Yalı Mahallesi’nde bulunan bir vakfa ait Taflan Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, öğrenci yurduna girip buradan elektrik ve internet kabloları, musluk bataryaları, banyo şofben kabloları, bardak ve tabaklar ile güvenlik kamerasını çaldı. Yurt görevlisi hırsızlık olayını fark edince polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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