YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hırsızların "işte böyle çalarız" notuyla gündem olan panelvan tekrar çalındı

Hırsızların "işte böyle çalarız" notuyla gündem olan panelvan tekrar çalındı

16.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracın sahibi Yusuf Ağbulak: - "Perişanız, mağdur ettiler bizi. Elim ayağım o, her şeyim. O olmasa hiçbir şey yapamıyorum. Buradan da polislere sesleniyorum; Allah razı olsun geçen sefer de bulmuşlardı aracımın yine bir an önce bulunmasını istiyorum" - "Alışmışlar adamlar, ihtiyaçları olduğu zaman aracı gelip alıp götürüyorlar. Artık bunları nasıl durduracaklar bilmiyorum"

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA HATİPOĞLU - Esenyurt'ta geçen yıl çalındıktan sonra üzerine sprey boyayla "işte böyle çalarız" yazısı ve gülücük emojisi bırakılarak terk edilmesiyle sosyal medyada uzun süre gündemde kalan panelvan, ikinci kez çalındı.

İnönü Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Ağbulak'a ait 77 AAF 993 plakalı panelvan geçen sene aralık ayında çalındı.

Çaldıkları aracın üzerine sprey boyayla "işte böyle çalarız" yazıp gülücük emojisi çizen zanlıları yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin eline "işte böyle yakalarız" yazılı kağıt vererek fotoğraf çektirmişti.

Olayın sosyal medyada yer bulmasıyla Türkiye'de gündem olan panelvanın sahibi buzdolabı tamircisi Ağbulak, üzerine boyayla yazı yazılan ve çeşitli yerlerine hasar verilen aracına yaklaşık 15 bin liralık masraf yaparak tekrar kullanmaya başladı.

Yaklaşık 9 aydır aracını kullanan Ağbulak, 14 Eylül sabahı evden çıktığında aracını park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.

- "İhtiyaçları olduğu zaman aracı gelip alıp götürüyorlar"

AA muhabirine açıklamada bulunan Yusuf Ağbulak, geçen sene aracının çalındığını, polislerin büyük çaba göstererek aynı günün akşamında aracını teslim ettiklerini söyledi.

Aracında o dönem yaklaşık 15 bin liralık zarar olduğunu belirten Ağbulak, zarardan vazgeçerek hırsızlardan şikayetçi olmadığını anlattı.

Ağbulak, panelvanın yine aynı şekilde kapısının önünden çalındığını dile getirerek, "Perişanız, mağdur ettiler bizi. Elim ayağım o, her şeyim. O olmasa hiçbir şey yapamıyorum. Buradan da polislere sesleniyorum; Allah razı olsun geçen sefer de bulmuşlardı aracımın yine bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Aracı işinde kullandığını ve ekmeğini onunla kazandığını belirten Ağbulak, "Ben gece 01.00'e kadar dışarıdaydım, araba oradaydı. Gece eve girdim, yattım sabah 09.00'da işe gelecektim. Araba aynı şekilde yoktu, 'acaba başka bir yere mi park ettim?', diye şaşırdım kendi kendime. Başka bir yere park etmemişim. Dedim tekrar onlar mı geldi götürdü. Alışmışlar adamlar, ihtiyaçları olduğu zaman aracı gelip alıp götürüyorlar. Artık bunları nasıl durduracaklar bilmiyorum, bunları bir durdursunlar, yeter yani. İnsanların bu kadar canını yakmasınlar." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu ?

Esenyurt'ta çeşitli araç hırsızlığı olaylarına karıştıkları ve çaldıkları bir panelvanı, üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazdıktan sonra terk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, 30 Aralık 2021'de tutuklanmıştı.

Şüphelilerin çaldıkları panelvanı, bir süre kullandıktan sonra üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazıp terk etmeleri sosyal medyada gündem olmuş, polis ekipleri de yakaladıkları şüphelilerin üzerinde "işte böyle yakalarız" yazılı kağıtla fotoğraflarını çekmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Arnavutköy Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Arnavutköy Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde konuştu:
Balıkesir'de kafede otururken otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandıBalıkesir'de kafede otururken otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı
Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildiKarabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildi
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık buzdolabı tamircisi zanlı

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:38
Öğle
13:04
İkindi
16:34
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.