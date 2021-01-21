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Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

21.01.2021 20:54 | Son Güncelleme:
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Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’da hırsızlık suçundan 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.A.

Aydın’da hırsızlık suçundan 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği yaptıkları çalışmalar ile göz doldurmaya devam ediyor. Hırsızlık suçundan 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. Ovaeymir Mahallesi’ndeki saklandığı adreste bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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