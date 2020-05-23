YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.05.2020 22:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlen 6 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü adli makamlarca tutuklanırken, hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ilçede son dönemlerde meydana gelen pek çok faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çalışmalar sonucu 3 evden hırsızlık ve 1 hayvan hırsızlığı olayını gerçekleştiren 6 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet çalıntı televizyon ele geçirildi.
Şahıslardan 3’ü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Taşova yaylaları beyaza büründü

Taşova yaylaları beyaza büründü

Gürkan, Sümerparkta incelemelerde bulundu

Gürkan, Sümerparkta incelemelerde bulundu

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:10
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:45
Yatsı
21:17

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Binevler Çiğdem Eczanesi
Sahinbey
Düztepe Can Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.