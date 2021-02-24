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Hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

24.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te, 6 iş yeri ile 2 ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 8 şüpheli şahıstan 6’sı tutuklandı.

Gaziantep’te, 6 iş yeri ile 2 ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 8 şüpheli şahıstan 6’sı tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 8-23 Şubat 2021 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı iş yerlerinden hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

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