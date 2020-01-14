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  4. Hırsızlık yapan şahıslar kovalamacayla yakalandı

Hırsızlık yapan şahıslar kovalamacayla yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriyeleri, 2.

Gaziantep’te bir kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriyeleri, 2. OSB’de bir kamyonetin şüpheli malzeme yüklü olduğunu ve dur ikazına uymadığını bildirilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, kamyonetle kaçan şüphelilerin peşine düştü. Durmayan araç, kaza yaparak devrilirken, araçtan inerek kaçmaya başlayan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta sıkışan diğer şüpheli ise yardıma gelen itfaiye ekipleriyle birlikte araçtan çıkarıldı. Yapılan araştırmada kamyonette yüklü PVC doğrama malzemelerinin bir kamu kurumundan çaldıkları tespit edildi. çalınan malzemeler ve şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

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Eda Eczanesi
Sehitkamil
Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Bozdoğan Karataş Eczanesi
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