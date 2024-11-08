Hırsızlık yaptığı tekel deposunda kameraya yakalanmamak için çakmak ışığıyla gezdi

Adana'da, eşkalinin belirlenememesi için lambayı yakmak yerine çakmak ışığıyla gezerek tekel bayi deposundan yaklaşık 150 bin liralık içki ve sigara çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Kozan Çarşısı'nda bulunan bir tekel bayi, 31 Ekim'de iş yerinin deposundan hırsızlık yapıldığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, yakalanmamak için deponun lambasını yakmayan ve çakmak ateşinin ışığıyla içeride gezen, yüzünü de kapüşon ve atkıyla gizlemeye çalışan şüphelinin Caner B. (22) olduğunu belirledi.

Depodan yaklaşık 150 bin liralık içki ve sigara çalarak motosikletle kaçtığı tespit edilen zanlı, saklandığı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı.

Caner B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının çakmak ışığıyla depoda gezmesi, ürünleri yine çakmak ışığıyla incelemesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.