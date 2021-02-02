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Hırsızlık zanlıları tahliye edildikten 2 gün sonra aynı suçtan tutuklandı

02.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Hırsızlık zanlıları tahliye edildikten 2 gün sonra aynı suçtan tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Aksaray'da 2 kişi hırsızlık suçundan tahliye edildikten 2 gün sonra, aynı suçtan Kayseri'de tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi'nde bağ evlerinden ve villalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler T.T. ve K.A, ikametlerinde yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların başka hırsızlık suçundan Aksaray'da tutuklandığı, tahliye edildikten 2 gün sonra Kayseri'de yakalandığı, aynı suçtan 13 kaydının bulunduğu öğrenildi.

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