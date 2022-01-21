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Hırsızlık zanlısı sahte pasaportla yurda girmek isterken İstanbul'da yakalandı

21.01.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık zanlısı sahte pasaportla yurda girmek isterken İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (AA) - Hırsızlık suçundan hakkında toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulanan yabancı uyruklu kadın, sahte pasaportla Türkiye girmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Moğolistan'dan Türkiye gelen bir kadın yolcu, İstanbul Havalimanı'nda Buyandelger Ayush adına düzenlenmiş pasaportla yurda giriş yapmak istedi. Pasaport işlemlerinde görevli polis memuru, yaptığı incelemede, pasaporttaki bilgilerin başka bir kişiye ait pasaporttakilere benzediğini fark etti.

Yapılan üst aramasında kadın yolcunun üzerinde Uransaikhan Unenbayar adına düzenlenmiş başka bir pasaport daha bulundu. Bu pasaportun Türkiye'ye giriş yapmak isteyen kadına olduğu anlaşıldı.

Parmak izi karşılaştırmasında kadın yolcunun hakkında 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait İstanbul, Kocaeli ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 3 kayıt bulunduğu ve hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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