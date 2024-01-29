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Hırsızlıktan aranan şahıs çaldığı arabayla yakalandı

İHA İHA
29.01.2024 15:07 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişi, çalıntı olduğu anlaşılan bir araçta yakalandı.

Hırsızlıktan aranan şahıs çaldığı arabayla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği Ekipleri, Bursa’dan Karacabey’e seyir halinde olan 16 ECM 20 plakalı çalıntı aracı takibe başladı. Araç Şahinköy civarında durdurulurken, araç sürücüsü Ahmet M. (43) aracı bırakarak bir anda kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan Ahmet M.’nin üstünden, sentetik kannabinoid (bonzai), methamfetaminin maddesi ve pipe ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen Ahmet M. gözaltına alınırken aracın yapılan sorgulamasında çalıntı olduğu anlaşıldı. Ahmet M., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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