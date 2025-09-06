SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, Kocaelispor’da

Kocaelispor, Eintracht Frankfurt’un Hırvat stoperi Hrvoje Smolcic’i kiraladı.

Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, Kocaelispor’da
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor dış transfer son hamlelerini yapıyor. Stoper Mateusz Wieteska’nın ilk maçta çapraz bağlarının kopmasının ardından savunmacı hamlelerini hızlandıran Kocaelispor, kadrosuna Eintracht Frankfurt forması giyen Hırvat stoper Hrvoje Smolcic’i de kattı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu Hrvoje Smolcic’in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bonservisi Eintracht Frankfurt’ta olan ve sol bek de oynayabilen 1.85’lik stoper Hrvoje Smolcic geçen sezon kiralık olarak LASK’ta forma giydi. Bundesliga’nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde de tecrübesi olan Smolcic, geçen sezon takımına 33 maçta 3 gol ve bir asist katkısı verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 Dev Adam'dan 16 yıl sonra bir ilk!12 Dev Adam'dan 16 yıl sonra bir ilk!
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ilk yarışta ikinci olduMilli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ilk yarışta ikinci oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer Kocaelispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.