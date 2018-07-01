Hırvatlar öldü öldü dirildi! Schmeichel daha ne yapsın

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile Danimarka karşılaştı. Henüz 1. dakikada Danimarka'da Jorgensen ceza sahasında Hırvat savunması uyuyunca topa dokundu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan gole hemen cevap verdi. 4. dakikada Mandzukic, Schmeichel'ı avladı ve durum 1-1 oldu. İlk yarıda başka gol olmayınca taraflar soyunma odasına eşitlikle gitti.

İkinci devrede iki takımda gol atmak için çok uğraştı ancak amaçlarına ulaşamadı ve mücadele uzatmalara gitti. İlk uzatmada gol sesi çıkmazken, 114. dakikada Hırvatistan penaltı kazandı. Modric'in pasında Rebic, Jorgensen'in müdahalesiyle yerde kalınca Hırvatistan çeyrek final için büyük şans yakaladı.

Penaltıyı kullanan Modric, kaleci Schmeichel'ı geçemeyince mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Hırvatistan çeyrek finalde Rusya'nın rakibi oldu.

HIRVATİSTAN 1 - 1 DANİMARKA

STAT: Nizhny Novgorod

HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 81 Pivaric), Rakitic, Brozovic (Dk. 71 Kovacic), Rebic, Modric, Perisic (Dk. 97 Kramaric), Mandzukic​ (Dk. 108 Badelj)

DANİMARKA: Schmeichel, Knudsen, Kjaer, Mathias Jorgensen, Dalsgaard, Christensen (Dk. 46 Schöne), Delaney (Dk. 98 Krohn-Dehli), Eriksen, Yurary, Braithwaite (Dk. 106 Sisto), Cornelius (Dk. 66 Nicolai Jorgensen)