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Hırvatlar öldü öldü dirildi! Schmeichel daha ne yapsın

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 01.07.2018 23:46 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan, normal süresi Jorgensen ve Mandzukic'in golleriyle 1-1 biten maçta Danimarka'yı penaltılarda 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Hırvatistan'da 116. dakikada Modric penaltı atışından yararlanamadı. Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel maç içinde 1, seri penaltılarda ise 2 penaltı kurtarmasına rağmen takımını çeyrek finale taşıyamadı.

Hırvatlar öldü öldü dirildi! Schmeichel daha ne yapsın

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile Danimarka karşılaştı. Henüz 1. dakikada Danimarka'da Jorgensen ceza sahasında Hırvat savunması uyuyunca topa dokundu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan gole hemen cevap verdi. 4. dakikada Mandzukic, Schmeichel'ı avladı ve durum 1-1 oldu. İlk yarıda başka gol olmayınca taraflar soyunma odasına eşitlikle gitti.

İkinci devrede iki takımda gol atmak için çok uğraştı ancak amaçlarına ulaşamadı ve mücadele uzatmalara gitti. İlk uzatmada gol sesi çıkmazken, 114. dakikada Hırvatistan penaltı kazandı. Modric'in pasında Rebic, Jorgensen'in müdahalesiyle yerde kalınca Hırvatistan çeyrek final için büyük şans yakaladı.

Penaltıyı kullanan Modric, kaleci Schmeichel'ı geçemeyince mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Hırvatistan çeyrek finalde Rusya'nın rakibi oldu.

HIRVATİSTAN 1 - 1 DANİMARKA

STAT: Nizhny Novgorod
HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 81 Pivaric), Rakitic, Brozovic (Dk. 71 Kovacic), Rebic, Modric, Perisic (Dk. 97 Kramaric), Mandzukic​ (Dk. 108 Badelj)
DANİMARKA: Schmeichel, Knudsen, Kjaer, Mathias Jorgensen, Dalsgaard, Christensen (Dk. 46 Schöne), Delaney (Dk. 98 Krohn-Dehli), Eriksen, Yurary, Braithwaite (Dk. 106 Sisto), Cornelius (Dk. 66 Nicolai Jorgensen)

GOLLER: Dk. 1 Mathias Jorgensen (Danimarka), Dk. 4 Mandzukic (Hırvatistan)
SARI KARTLAR: Dk. 115 Mathias Jorgensen (Danimarka)

MAÇTAN POZİSYONLAR
DAKİKA 1: Danimarka öne geçti. Ceza sahasına doğru uzun kullanılan taç atışında, Hırvatistan savunmasının uzaklaştıramadığı top, Mathias Jorgensen'in önünde kaldı. Bu futbolcu, altıpastan vuruşuyla skoru 1-0 yaptı.
DAKİKA 4: Sağ kanattan gelişen atakta Vrsaljko'nun pasını uzaklaştırmak isteyen Danimarkalı Dalsgaard, topa gelişigüzel vurdu. Takım arkadaşı Christensen'in yüzüne çarpan top, Mandzukic​'in önünde kaldı. Mandzukic de yakın mesafeden yaptığı vuruşla durumu 1-1'e getirdi.
DAKİKA 114: Orta sahada topu kapan Modric'in ara pasıyla Danimarka savunmasının arkasına sarktı. Hırvatistan, Rebic'in kaleci Schmeichel'ı geçtikten sonra Mathias Jorgensen tarafından ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Schmeichel, 116. dakikada topun başına geçen Modric'in şutunu kurtardı.


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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan - Danimarka Jorgensen modric Mandzukic Schmeichel

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