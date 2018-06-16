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Hırvatistan güle oynaya zirveye

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.06.2018 23:51 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan, Nijerya'yı Etebo (kendi kalesine) ve Modric'in penaltıdan golleriyle 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Hırvatistan güle oynaya zirveye

2018 Dünya Kupası D Grubu'nun favorilerinden Hırvatistan, Nijerya ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Hırvatlar, sağlı sollu ataklarla Nijerya kalesinde gol aramaya başladı.

32'de kullanılan kornerde Mandzukic'in kafası Etebo'ya çarptı ve ağlara gitti. Hırvatistan bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Hırvatlar ikinci yarıda da sahada üstün bir futbol ortaya koydu. 71. dakikada Ekong'un Mandzukic'e yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Modric gole çevirdi ve skor 2-0 oldu.

İlerleyen dakikalarda maçtan başka gol sesi çıkmayınca Hırvatistan mücadeleyi 2-0 kazanarak grupta liderliğe yükseldi. Grubun diğer maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan-Nijerya FIFA 2018 Dünya Kupası

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