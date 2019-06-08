Hırvatistan 2 - 1 Galler

Euro 2020 grup elemeleri maçında Hırvatistan, Gradski vrt Stadı'nda Galler'i konuk etti. Hırvatlar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Galler'in savunmacısı Jamie Lawrence, topu kendi ağlarına gönderdi ve Hırvatistan bu golle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 48'i gösterdiğinde Ivan Perisic, Galler ağlarını havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. Galler'in tek golünü David Brooks, 77. dakikada kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu skorla Hırvatistan E Grubu'nda liderliğe yükseldi ve puanını 6'ya çıkarttı. Galler ise 3 puanla 3. sırada yer aldı.
MACARLAR RAHAT KAZANDI
Grubun diğer maçında ise Macaristan deplasmanda Azerbaycan'ı Orban (2) ve Holman'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Azerbaycan'ın tek sayısı Madatov'dan geldi.
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