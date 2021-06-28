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Hırvatistan 3-5 İspanya (Maç sonucu)

28.06.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 son 16 turunda İspanya geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçti, Hırvatlar duraklamada bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi. Uzatmalarda gollere devam eden İspanya sahadan 5-3 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Hırvatistan 3-5 İspanya (Maç sonucu)

EURO 2020 son 16 turunda İspanya ile Hırvatistan, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Karşılaşmada gol perdesi 20. dakikada açıldı. İspanya'da Pedri'nin kaleye gönderdiği geri pasta Unai Simon topu kontrol edemedi ve top ağlarla buluştu. Hırvatistan bu golle 1-0 öne geçti.

Geriye düştükten sonra baskıyı artıran İspanya beraberlik golünü devre bitmeden buldu. 38. dakikada Pablo Sarabia'nın golüyle ilk yarı 1-1 berabere bitti.

57' dakikada Ferran Torres'in ortasına yükselen Cesar Azpilicueta, İspanya'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

76' dakikada ise Pau Torres'in uzun topuyla buluşan Ferran Torres topu filelerle buluşturdu ve durumu 3-1'e getiren İspanya rahatladı.

Maçta dakikalar 85'i gösterdiğinde Hırvatistan rakip ceza sahası içini karıştırdı, yaşanan karambolde Mislav Orsic'in şutu savunmadan döndü ancak hakem Cüneyt Çakır gol çizgisi teknolojisini işaret ederek topun çizgiyi geçtiğini belirtti ve golü verdi. Skor bu golün ardından 3-2 oldu.

90+2' dakikada Hırvatistan bu kez Mario Pasalic ile golü buldu ve durum 3-3'e geldi. 90 dakikanın ardından karşılaşma uzatmalara gitti.

İSPANYA UZATMALARDA HIZ KESMEDİ

İspanya uzatmalarda hızını kaybetmedi. 100. dakikada Alvaro Morata, Boğalar'ı 4-3'lük üstünlüğe taşıdı. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra bu kez Mikel Oyarzabal topu filelerle buluşturdu ve skor 5-3'e geldi.

İspanya'nın duraklamalarda attığı iki golün asisti de 72. dakikada oyuna giren Dani Olmo'dan geldi.

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve İspanya tarihi maçta Hırvatistan'ı 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Fransa ile İsviçre arasında oynanacak maçın galibi olacak.

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