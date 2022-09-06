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Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı

06.09.2022 04:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı

Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Mustafa Babür Hızlan merkeze alınırken, bu göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.

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