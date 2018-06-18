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Hırvatistan'da Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

AC Milan takımının forveti Nikola Kalinic, ülkesi Hırvatistan'ın geçtiğimiz cumartesi günü Nijerya ile oynadığı karşılaşmada, oyuna alınmayı reddetmesi sebebiyle ülkesine geri gönderilecek.

Hırvatistan'da Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı!

Zlatko Dalic yönetimi altında olan Hırvatistan Milli Takımı, cumartesi günü oynanan Dünya Kupası D Grubu maçında Nijerya takımını kendi kalesine attığı gol ve Modric'in gole çevirdiği penaltı sonucunda 2-0 mağlup etmişti.

24sata'nın yaptığı habere göre bu maçın son 5 dakikasına girilirken Hırvatistan'ın teknik direktörü Dalic, ilk 11 de görev yapan santraforu Mario Mandzukic yerine Kalinic'i oyuna sokmak istemiş ancak Kalinic sırtında bir rahatsızlık olduğu gerekçesiyle oyuna giremeyeceğini belirtmişti.

Onun yerine Juventus'lu kanat oyuncusu Marko Pjaca oyuna girmişti ve bu websitenin haberine göre Kalinic bu hareketinden dolayı Dünya Kupası kadrosundan atılıp ülkesine gönderilecek.

Bugün saat 16.15'te Hırvatistan basın toplantısı düzenleyecek ve bu basın toplantısında Kalinic'in ülkesine geri gönderilmesi hakkında bir açıklama yapılması bekleniliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Hırvatistan Nikola Kalinic

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