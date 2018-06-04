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Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosunda Matej Mitrovic yer almadı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı. Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Matej Mitrovic, Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı.

Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosunda Matej Mitrovic yer almadı!

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, başkent Zagreb'de düzenlediği basın toplantısında, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan ve sezonu kiralık olarak Club Brugge'de geçiren Matej Mitrovic'i kadrodan çıkardığını belirtti.

Mitrovic'i, 2 Haziran'da Brezilya ile oynadıkları hazırlık maçında sergilediği kötü performans nedeniyle kadrodan çıkarma kararı aldığını belirten Dalic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki Senegal karşılaşması Nijerya için bir hazırlık olacak. Sakin ve kaygısızım. Kendime güveniyorum. Tüm bu duygularımı oyuncularıma da aktaracağım. Dünya Kupası'na katılacak olmaktan daha büyük bir moral kaynağımız yok, olmamalı."

Dalic, nihai kadrosunda, Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu Domagoj Vida'ya ise yer verdi.

Hırvat teknik adamın, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası için açıkladığı 23 kişilik nihai kadro şöyle:

Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool), Duje Caleta-Zar (Salzburg)

Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Milan)

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Hırvatistan, 8 Haziran'da Senegal ile karşılaşacak.

Hırvatistan, Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, Nijerya, İzlanda ve Arjantin ile D Grubu'nda yer alıyor.

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hırvatistan milli takımı Matej Mitrovic dünya kupası

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