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Hırvatistan - İngiltere maçında Vida ıslıklarla protesto edildi!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 11.07.2018 22:09 | Son Güncelleme

Hırvatistan-İngiltere maçını izlemeye gelen Rus taraftarlar, Rusya maçından sonra paylaştığı videoda "Yaşasın Ukrayna" diyen Vida'yı protesto etti. Hırvat futbolcu topla her buluştuğunda tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Hırvatistan - İngiltere maçında Vida ıslıklarla protesto edildi!

Dünya Kupası yarı finalinde oynanan Hırvatistan - İngiltere maçının ilk yarısını izleyen Rus taraftarlar, Domagoj Vida'yı protesto etti. Hırvat futbolcunun topla her buluşmasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Hatırlanacağı üzere Hırvatistan'ın, çeyrek finalde Rusya'yı elediği maçın ardından Vukojevic ile paylaştığı videoda "Yaşasın Ukrayna!" diyen Domagoj Vida bu sözlerinden dolayı Rus halkından ve hükümetinden büyük tepki almıştı.

Hırvatistan - İngiltere maçını izlemeye giden Rus taraftarlar da, müsabakanın ilk yarısında top ayağına geldiği her anda Vida'yı ıslıklayarak protesto etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan domagoj vida dünya kupası

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
GURURUMUZSUN VİDA. DÜNYA KUPASINDA BİR KARTAL HEYT BEEE....
@hatamiti alt yapıda mı yetişti yoksa
Ruslar hakli
@5iktash ruslarla bir bağın mı var?
sizde yüzyıldır bu anı bekliyormuş gibi manşet attınızya pes..ayrıca o ruslar diplomatik sorun yaşadıkları ingilizleri değilde hırvatlatımı protesto ediyor ..votka kafası işte...
Vida 50 Milyon €
Bütün Kızıl ordu Senfoni orkestrası;Kremlin sarayının önünde,Vida'ya,"Ka ri Ka ka ri Ka ka ri Kalinka"şarkısını söylesin ceza olarak ama şuan,Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasının,uzatmada, 112.dakikası ve Hırvatlar finale yakın;)
Vida;öyle ÇOK yönlü düşünerek söylemiş ki"Yaşasın Ukrayna"lafını,Ruslar ve diğer uluslar istatistiklere mi bakıyor da tahmin ediyor!?Ukrayna;Milli takımımızın bulunduğu grupta 3. ,kıl payı BİZ 4. (Finlandiya:1-Türkiye:1)ve İzlanda 1.,Hırvatistan da 2.olarak Rusya'ya gelmişti!Ne kadar ıslıklansa da gerçek değişmiyor çünkü 119.dakika ve Hırvatlar,final adına 2-1önde!Ben bu satırları yollarken de DÜNYA KUPASI FİNALİSTİ!!!!
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