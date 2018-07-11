Hırvatistan - İngiltere maçında Vida ıslıklarla protesto edildi!

Dünya Kupası yarı finalinde oynanan Hırvatistan - İngiltere maçının ilk yarısını izleyen Rus taraftarlar, Domagoj Vida'yı protesto etti. Hırvat futbolcunun topla her buluşmasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
Hatırlanacağı üzere Hırvatistan'ın, çeyrek finalde Rusya'yı elediği maçın ardından Vukojevic ile paylaştığı videoda "Yaşasın Ukrayna!" diyen Domagoj Vida bu sözlerinden dolayı Rus halkından ve hükümetinden büyük tepki almıştı.
Hırvatistan - İngiltere maçını izlemeye giden Rus taraftarlar da, müsabakanın ilk yarısında top ayağına geldiği her anda Vida'yı ıslıklayarak protesto etti.
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