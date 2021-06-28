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Hırvatistan İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

28.06.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Hırvatistan ile İspanya'nın karşılaşması heyecanla bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Hırvatistan İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

Hırvatistan İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen EURO 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez Hırvatistan ile İspanya'nın karşılaşacağı mücadele heyecanla bekleniyor. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal ise araştırılmaya başlandı. Peki, Hırvatistan İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

HIRVATİSTAN İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Futbolseverler Avrupa futbolunun iki devi Hırvatistan ile İspanya'nın karşılaşmasını merak ediyor. EURO 2020'de iki dev çeyrek finale çıkmak adına kozlarını Danimarka'nın Başkenti Kopenhag’daki Parken Stadı'nda paylaşacak. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada başarılı hakemin yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Hırvatlar'da sağ bekte Juranovic'in, Vrsaljko'nun bir adım önünde olduğu konuşulmakta. İki takımın daha önceki kapışmalarında 3 defa Hırvatlar, 4 defa ise İspanyollar kazanmış, 1 maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçın galibi, Fransa-İsviçre eşleşmesinin galibi ile 2 Temmuz tarihinde çeyrek finalde karşılaşacak.

HIRVATİSTAN İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Parken Stadı'nda gerçekleşecek olan Hırvatistan - İspanya maçı TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen şekilde yayınlanacak. Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi durumunda 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. EURO 2020’nin şampiyonu ise, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda düzenlenecek finalde belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan İspanya
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