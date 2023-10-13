HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇ SONUCU! Hırvatistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan-Türkiye milli maçının sonucu merak ediliyor. MHırvatistan'ı devirerek grup liderliğine yükselen A Milli Takım, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda bugün konuk olduğu Hırvatistan ile 12. kez karşı karşıya geldi.Hırvatistan Türkiye maçı TRT 1'de ekrana geldi.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Salı günü oynandı.

Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45’te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çaldı.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlandı.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlendi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda bugün konuk olduğu Hırvatistan ile 12. kez karşı karşıya geliyor.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8'i resmi, 3'ü özel toplam 11 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul, biri Eskişehir ve biri de Bursa'daki müsabakalarda Hırvatistan 15, Türkiye 9 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

