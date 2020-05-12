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Hisarcıklı berber ve kuaförler iş yeri açılışını 1 hafta ertelediler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.05.2020 18:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covd-19) tedbirleri kapsamında kapalı bulunan berber ve kuaförler işyerlerini ilçede karantina sürecinin devam etmesi ve artan vakalardan dolayı 1 hafta sonrasına ertelediler.Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Tosun, ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlerin iş yeri açılışlarını ilçedeki Korona virüs (Covd-19) vakaları nedeniyle uygulanan karantina süresinin bitimine kadar halkın sağlığı açısından 1 hafta süreyle erteleme kararı aldıklarını belirterek,” İlçemizde yaklaşık iki aydan beri iş yerleri kapalı olan berber ve kuaförlerimiz büyük gelir kaybına uğramalarına rağmen karantina süreci ve artan vakalardan dolayı bulaşma riskinin fazla olması, kendilerinin ve müşterilerinin sağlığı açısından iş yeri açılışlarını gelir kayıplarına rağmen ilçemizdeki karantina süresinin bitimine kadar 1 hafta süreyle erteleme konusunda karar almışlardır.

Hisarcıklı berber ve kuaförler iş yeri açılışını 1 hafta ertelediler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covd-19) tedbirleri kapsamında kapalı bulunan berber ve kuaförler işyerlerini ilçede karantina sürecinin devam etmesi ve artan vakalardan dolayı 1 hafta sonrasına ertelediler.
Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Tosun, ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlerin iş yeri açılışlarını ilçedeki Korona virüs (Covd-19) vakaları nedeniyle uygulanan karantina süresinin bitimine kadar halkın sağlığı açısından 1 hafta süreyle erteleme kararı aldıklarını belirterek,” İlçemizde yaklaşık iki aydan beri iş yerleri kapalı olan berber ve kuaförlerimiz büyük gelir kaybına uğramalarına rağmen karantina süreci ve artan vakalardan dolayı bulaşma riskinin fazla olması, kendilerinin ve müşterilerinin sağlığı açısından iş yeri açılışlarını gelir kayıplarına rağmen ilçemizdeki karantina süresinin bitimine kadar 1 hafta süreyle erteleme konusunda karar almışlardır. Berber ve kuaförlerimiz aldıkları bu kararla her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldığını göstermiştir. Kendilerini bu örnek kararlarından dolayı kutluyorum” dedi.

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