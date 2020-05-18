YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcıklı berber ve kuaförler iş yerlerini 1 hafta gecikmeli açtı

Hisarcıklı berber ve kuaförler iş yerlerini 1 hafta gecikmeli açtı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde artan Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 11 Mayıs tarihinde iş yerlerini 1 hafta süreyle açmama kararı alan berber ve kuaförler müşterilerine hizmet vermeye başladılar.Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Tosun, “Halkımızın ve kendilerinin sağlığını korumak adına, maddi geliri göz ardı ederek iş yeri açılışlarını 1 hafta erteleme fedakarlığı gösteren ve yaklaşık iki ayın ardından hizmet vermeye başlayan berber-kuaför-bayan kuaför esnafına hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.İş yerlerini açan esnafın berber, kuaför ve güzellik salonlarına ilişkin tedbirleri uygulama konusunda da gerekli hassasiyeti göstereceklerine inancının tam olduğunu söyleyen Başkan Tosun.” Ayrıca hizmet alacak halkımızın da esnafımızın iş yerlerinde uygulamak zorunda oldukları kurallara riayet etmelerini rica ediyorum.

Hisarcıklı berber ve kuaförler iş yerlerini 1 hafta gecikmeli açtı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde artan Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 11 Mayıs tarihinde iş yerlerini 1 hafta süreyle açmama kararı alan berber ve kuaförler müşterilerine hizmet vermeye başladılar.
Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Tosun, “Halkımızın ve kendilerinin sağlığını korumak adına, maddi geliri göz ardı ederek iş yeri açılışlarını 1 hafta erteleme fedakarlığı gösteren ve yaklaşık iki ayın ardından hizmet vermeye başlayan berber-kuaför-bayan kuaför esnafına hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.
İş yerlerini açan esnafın berber, kuaför ve güzellik salonlarına ilişkin tedbirleri uygulama konusunda da gerekli hassasiyeti göstereceklerine inancının tam olduğunu söyleyen Başkan Tosun.” Ayrıca hizmet alacak halkımızın da esnafımızın iş yerlerinde uygulamak zorunda oldukları kurallara riayet etmelerini rica ediyorum. Kurallara uyulduğu ve karşılıklı anlayış içerisinde olunduğu takdirde üzerimizdeki bu beladan en kısa sürede kurtulacağız inşallah” diye konuştu.
İş yerlerinin 09. 00-21.00 saatleri arasında açık kalacağını belirten erkek kuaförü Halil Ataseven, ”Öncelikle tıraş olmaya müşterilerimizden kendilerinin ve bizlerin sağlığı için yanlarında maske ve eldiven bulundurmalarını istiyoruz. İçeride sosyal mesafeyi korumak adına müşterilerimiz randevu saatinde teker teker alınacaktır. İş yerimizde sakal tıraşı yapılmayacaktır. Bizlere gerek telefonla, gerekse iş yerimize gelerek tıraş için randevu alınabilir” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:16
Yatsı
21:53

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Ceylan Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.