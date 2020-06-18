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Hisarcık’ta işyerlerine Korona virüs denetimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, kafe, berber ve kuaför salonlarında denetim gerçekleştirildi.Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince lokanta, restoran, kafe, berber ve kuaför salonlarında yapılan denetim yapıldı.

Hisarcık’ta işyerlerine Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, kafe, berber ve kuaför salonlarında denetim gerçekleştirildi.
Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince lokanta, restoran, kafe, berber ve kuaför salonlarında yapılan denetim yapıldı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

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