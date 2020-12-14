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Hisarcık’ta “Kış lastiği” denetimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.12.2020 10:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince denetimler yapılıyor.1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekiplerince, Hisarcık-Emet karayolunun ilçe çıkışında yapılan denetimler esnasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri incelendi.

Hisarcık’ta “Kış lastiği” denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince denetimler yapılıyor.
1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekiplerince, Hisarcık-Emet karayolunun ilçe çıkışında yapılan denetimler esnasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri incelendi. Yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu görüldü.
1 Nisan’a 2021 tarihine kadar devam edecek kış lastiği takma zorunluğuna uymayan sürücülere 776 lira ceza uygulanacak. Trafik denetleme ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği denetimlerinin aralıksız süreceğini belirttiler.

Hisarcık’ta “Kış lastiği” denetimi

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