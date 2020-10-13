YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta öğretmenler fidan dikti

Hisarcık’ta öğretmenler fidan dikti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde öğretmen ve okul idarecileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine okul bahçelerine fidan dikti.İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etmesinin ardından Hisarcık ilçe merkezi ve köy okullarındaki öğretmen ve okul idarecilerinin okul bahçelerine bir fidan dikip can suyu verdiklerini söyledi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde öğretmen ve okul idarecileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine okul bahçelerine fidan dikti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etmesinin ardından Hisarcık ilçe merkezi ve köy okullarındaki öğretmen ve okul idarecilerinin okul bahçelerine bir fidan dikip can suyu verdiklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Van’da ‘çevre yolu’ için ortak açıklama
Van’da ‘çevre yolu’ için ortak açıklama

Kütahya Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:01
Öğle
12:51
İkindi
15:59
Akşam
18:32
Yatsı
19:49

Kütahya Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Bayer Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"
Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi
Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.