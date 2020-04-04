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Hisarcık’ta ortaokul öğrencilerinden “Evde kal” çağrısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ortaokul öğrencileri, hazırladıkları görseller ile “Evde kal” çağrısında bulundular.Şehitler Ortaokulu öğrencileri, Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle, Sınıf Rehber Öğretmeni Ayşegül Bayramoğlu önderliğinde görseller hazırlayıp evinde kalmayan vatandaşlara ders niteliğinde mesajlar verdiler.Uzaktan eğitim sistemi nedeniyle evlerini adeta birer sınıfa çeviren öğrenciler, durumun çok vahim olduğunu halen daha anlayamayan ve sokakta gezmeye devam eden vatandaşlar için " Evde kal” çağrısında bulundular.Öğrenciler kendi hazırladıkları görsellerde, ”Evde kal, taşıyıcı olma”, "Evde kal, kitap oku Türkiye’m”, ”Evde kal, temizlik yap”, “Evde kalın, sağlıklı kalın”, “Evde kal, spor yap”, “Hayat eve sığar”, “Daha çabuk kavuşmak için, evde kal” şeklinde mesajlar verdi.

Hisarcık’ta ortaokul öğrencilerinden “Evde kal” çağrısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ortaokul öğrencileri, hazırladıkları görseller ile “Evde kal” çağrısında bulundular.
Şehitler Ortaokulu öğrencileri, Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle, Sınıf Rehber Öğretmeni Ayşegül Bayramoğlu önderliğinde görseller hazırlayıp evinde kalmayan vatandaşlara ders niteliğinde mesajlar verdiler.
Uzaktan eğitim sistemi nedeniyle evlerini adeta birer sınıfa çeviren öğrenciler, durumun çok vahim olduğunu halen daha anlayamayan ve sokakta gezmeye devam eden vatandaşlar için " Evde kal” çağrısında bulundular.
Öğrenciler kendi hazırladıkları görsellerde, ”Evde kal, taşıyıcı olma”, "Evde kal, kitap oku Türkiye’m”, ”Evde kal, temizlik yap”, “Evde kalın, sağlıklı kalın”, “Evde kal, spor yap”, “Hayat eve sığar”, “Daha çabuk kavuşmak için, evde kal” şeklinde mesajlar verdi.

Hisarcık’ta ortaokul öğrencilerinden “Evde kal” çağrısı

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