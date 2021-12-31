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Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öztürk, makamında, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Öztürk, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları oylarken geçmiş bir yılın değerlendirmesini yapma fırsatı elde ettiklerini belirten Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Anadolu Ajansı ailesinin geleneksel hale gelen 'Yılın Fotoğrafları' oylaması, bizim için yeni yılın habercisi haline geldi. Bu vesileyle Rabb'im hepimize hayırlı bir sene nasip etsin. Fotoğraflar bağlamında da geçmiş bir yılın mülahazası oluyor. Seçimlerimizde ümidi var kılacak, güzellikleri paylaşan fotoğraflar üzerinde karar kıldım. Rüzgarın cambazları fotoğrafı hem iklim değişikliği, hem de yeşil enerji anlamında ülkemizin geldiği teknolojik noktayı gösteren güzel bir çalışma. Tabii ki Mete Gazoz milli gururumuz. Son olarak da medeniyetlerin kadim şehri İstanbul'un hilal gölgesindeki silüetini oyladık."

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