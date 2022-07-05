YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Hitit ve İskenderun Teknik üniversitelerince "biyotribometre cihazı" geliştirildi

Hitit ve İskenderun Teknik üniversitelerince "biyotribometre cihazı" geliştirildi

05.07.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kanca: - "Türkiye'de ilk olan biyotribometre cihazı geliştirdik. Bu cihaz, biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansını ISO ve ASTM standartlarına uygun olarak fizyolojik şartlarda değerlendirerek eklemlerde kullanımının uygun olup olmadığını tespit edebiliyor"

Hitit ve İskenderun Teknik üniversitelerince "biyotribometre cihazı" geliştirildi

ÇORUM (AA) - Hitit ve İskenderun Teknik üniversitelerinden bilim insanlarının iş birliğiyle biyomalzemelerin standarda uygun olup olmadığını belirleyen "biyotribometre cihazı" geliştirildi.

Hitit Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kanca ile İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan Kanca, diz, kalça, omuz gibi eklemlerde bulunan hasarlı kıkırdak doku yerine kullanılabilen biyomalzemelerin standarda uygun olup olmadığını daha ucuz ve kısa sürede belirleyen biyotribometre cihazı tasarladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kanca, cihazı TÜBİTAK desteğiyle geliştirdikleri belirtti.

Eklem rahatsızlığı bulunan insanlar için hasarlı kıkırdak yerine kullanılan biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansına dair verilerin elde edilmesindeki testlerin standartlara uygun olmasının önem taşıdığına işaret eden Kanca, Türkiye'de bu verilerin şimdiye dek geleneksel test cihazlarıyla yapıldığını aktardı.

Geleneksel cihazlarla yapılan test işlemlerinin her zaman doğru sonuçlar vermediğine, bu durumun malzeme geliştirme süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Kanca, şu bilgileri verdi:

"Bu sorunları aşmak için en uygun biyomalzemeleri belirleyecek bir cihaz geliştirmek üzere 2018'de proje hazırlamıştık. Uzun süren çalışmalarımız sonucunda Türkiye'de ilk olan bir biyotribometre cihazı geliştirdik. Bu cihaz, biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansını ISO ve ASTM (Ürün ve sistemler için teknik standartları geliştiren uluslararası organizasyon) standartlarına uygun olarak fizyolojik şartlarda değerlendirerek eklemlerde kullanımının uygun olup olmadığını tespit edebiliyor."

- "Cihaz yurt dışındaki muadillerine göre çok daha hesaplı"

Kanca, yeni cihazla malzeme geliştirme aşamasında eklem protezi prototipine de ihtiyaç duyulmadan sürtünme ve aşınma performansına dair verilerin çok daha ucuz ve hızlı şekilde toplanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eklem simülatörü ile biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansını değerlendirme haftalarca zaman alabiliyorken, bizim geliştirdiğimiz cihazla birkaç gün içinde tamamlanabilmektedir. Dahası, geliştirilen cihazla testler, vücut sıcaklığında ve biyolojik sıvılar içinde yapılabilmektedir. Cihazla eklem protez malzemelerine ek olarak beyin ve deri dokuları için geliştirilen biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma açısından klinik performansı da test edilebilmektedir. Cihazımıza, biyomalzeme geliştiren firmalarla sürtünme ve aşınma testleri yapan laboratuvarların büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz."

Cihazı yaklaşık 250 bin lira bütçe ile geliştirdiklerinin altını çizen Kanca, "Cihazı yurt dışındaki muadillerine göre çok daha hesaplı olarak piyasaya sürebileceğiz. Cihazımızın piyasaya sürülmesi için sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarla temas halindeyiz, bir an önce piyasaya kazandırılması için girişimlerimiz devam ediyor. Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olarak bu cihazla ülkemize ciddi katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan'dan "demir yolu" açıklamasıAK Parti Çorum Milletvekili Ceylan'dan "demir yolu" açıklaması
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldıİstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
Kahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdıKahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Çorum iskenderun teknik üniversitesi

Çorum Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:14
Sabah
05:09
Öğle
12:50
İkindi
16:48
Akşam
20:21
Yatsı
22:08
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.