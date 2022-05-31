Hitit, yolcu hizmetlerinden sonra kargo çözümü ile de Türkmenistan'da

İSTANBUL (AA) - Hitit'in, Hava Kargo Yönetim Sistemi Çözümü (Crane CGO) Türkmenistan Havayolları'nda kullanılmaya başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hitit, ödüllü yolcu hizmet sistemleri, operasyonel hizmetler ve muhasebe çözümleri gibi temel havacılık bilgi teknolojileri çözümlerinin yanı sıra kargo çözümleri ile de büyümeye devam ediyor.

Dünya genelinde 57 farklı hava yolu ve seyahat sektörü şirketine hizmet veren şirketin Crane CGO ürünü, Türkmenistan Havayolları tarafından kullanılmaya başlandı. Türkmenistan'ın ulusal havayolu şirketi olan Türkmenistan Havayolları, 2016 yılından bu yana yolcu hizmet sistemleri alanında Hitit ile çalışıyordu. Hitit ile uzun yıllara dayalı iş birliğini çeşitlendiren hava yolu, tüm kargo süreçleri için Hitit Crane CGO çözümünü kullanacak.

Crane CGO, tedarik zincirindeki tüm ekosistemin rahatlıkla kullanabileceği bir çözüm olarak öne çıkıyor.

- "Hava kargo operasyonları için en kapsamlı ve eksiksiz çözümü sektöre sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hitit Ulaştırma Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla Lise şunları kaydetti:

"Crane CGO yazılım ürünümüz ile hava kargo operasyonları için en kapsamlı ve eksiksiz çözümü sektöre sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hava kargonun önemi ve operasyonları özellikle pandemi döneminde oldukça arttı. Hava yolları için kargo ürünü artık ikincil ürün olmaktan çıkıp yolcu ürünü kadar önemli bir ürün olarak kabul görmeye başladı. Zira kargo, hava yolu şirketleri için özellikle kırılgan ve zor dönemlerde çok önemli gelir sağlayıcı bir kalem olarak öne çıkıyor.

Kargo çözümleri çatımız içindeki diğer ürünümüz olan Yerel Kargo Hizmetleri (Crane DOM) çözümümüz de bu dönemde oldukça rağbet gördü. Benzer ilgi Crane CGO ürünümüzün için de post-pandemi sonrasında artarak devam ediyor. Havacılık endüstrisi için bir turnusol görevi gören Kovid-19 sonrası artık hava yolu şirketlerinin karşılaşılabilecek risklere karşı hizmet yelpazesini genişletme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hava yolu şirketlerinin en hızlı şekilde adapte olabilecekleri ve süreçlerine entegre edebilecekleri yeni alanların başında hava kargo geliyor. Bu nedenle Hitit'in son teknoloji ile üretilmiş ve hava kargo süreçlerine yılların verdiği tecrübe ile hakim uzman ekibinin geliştirdiği ürünlerin satışının önümüzdeki dönemlerde artmasını bekliyoruz."

