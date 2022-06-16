Hızlı teslimat teknoloji şirketi Packupp ile n11 arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Hızlı teslimat teknoloji şirketi PackUpp, gerçekleştirilen iş birliği kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de n11'e aynı gün teslimat hizmeti sunacak.

PackUpp'dan yapılan açıklamaya göre, on binlerce satıcının ürünleri, yüz binleri bulan n11 müşterisine aynı gün, hatta saatler içerisinde PackUpp güvencesi altında teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PackUpp Kurucu Ortağı ve COO'su Rıdvan Göçemen, kurulduğu günden bu yana e-ticarette hızlı teslimat süreçlerini yüzde 100 yerli teknolojik altyapı ile güçlendirdiklerini vurguladı.

Aynı gün teslimatın, e-ticaret platformunun kullanıcıları için öncelikli bir kriter haline geldiğini belirten Göçemen, "Diğer yandan her markanın müşterilerine sunduğu veya sunmak istediği hizmet farklılaşabiliyor. Dışarıdan herhangi bir kod, paket ya da yazılım satın almadan, tamamı Türk mühendislerimizle geliştirdiğimiz yazılım sayesinde her markanın kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ve onları farklılaştıracak yazılım uyarlamalarını rahatlıkla yapabiliyoruz. Paket teslimatına özel ürettiğimiz yazılım ise teslimat rotasını optimize ederek teslimat tipine ve adrese göre planlama yapmamızı sağlıyor. Bu çalışmayla sistemimizde yer alan tüm sürücülerimiz kendi uygulamamız üzerinden teslimatlarını kolaylıkla gerçekleştiriyor. Böylece markalar, müşterilerine kusursuz bir hizmet sağlarken, tüketiciler online alışverişlerini hızlı, güvenilir ve takip edilebilir şekilde gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlarla en önemli firmalardan biri haline geldiklerini aktaran Göçemen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital altyapımız ve saha ekibimizin gücüyle Türkiye'nin en büyük alışveriş platformalarından biri olan n11 ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. n11, hızlı teslimat talebinin en yoğun olduğu 3 büyük şehirde aynı gün teslimat hizmetini PackUpp kalitesi ve güveniyle müşterilerine ulaştıracak. n11 bir pazaryeri olmasından dolayı ürünlerin teslim alınacağı nokta sayısı onbinlere varmakta. Bu durumda teslimat sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için güçlü teknolojik altyapı ve operasyon kabiliyeti büyük önem arz ediyor. n11'e özel geliştirdiğimiz Paket Teslimat Sistemi ile birlikte binlerce n11 müşterisi, siparişlerini aynı gün, hatta saatler içinde teslim alırken, sipariş verdikleri andan itibaren PackUpp canlı harita özelliği üzerinden paketlerini takip edebilecek."

- "Londra'da bir Türk girişimi olarak açılış gerçekleştireceğimizi duyurmanın heyecanı içerisindeyiz"

PackUpp Kurucu Ortağı ve CEO'su Semih Emre Özcan da Türkiye'de her geçen gün değerli iş ortaklıkları ile büyümeye devam ederken, rotalarını yurt dışı pazarlarına çevirdiklerini belirterek, "Şirket değerlememizi 50 milyon dolara ulaştıran 3. yatırım turumuzun ardından hem Avrupa hem de Amerika pazarlarında pek çok girişim sermayesi ve yatırım fonlarıyla görüşmelerimiz hız kazandı. Türkiye'nin e-ticaret hızlı teslimat sektöründeki ilk unicorn'unu çıkartmak için adımlarımızı daha sağlam atıyoruz. Şu anda İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya'daki Avrupalı fonların yanı sıra Orta Doğu ve ABD'de özellikle San Francisco'da Silikon Vadisi'nden Los Angeles, New York ve Texas'a kadar çok sayıda yabancı yatırımcı adaylarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda kaynaklarımızı yenilikçi teknolojiler ile yazılımımıza, algoritma ve optimizasyonların geliştirilmesine ve teslimatta dijitalleşmeye kullanmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte Londra'da bir Türk girişimi olarak açılış gerçekleştireceğimizi duyurmanın da heyecanı içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

