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Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihi belli oldu! Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları, konusu ve F9 fragmanı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Dünya çapında fenomen olan serinin son filmi Hızlı ve Öfkeli 9, İlk filmin ardından 20 sene sonra vizyona giriyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 9’la ilgili merak edilen her şey...

Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihi belli oldu! Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları, konusu ve F9 fragmanı

İçindekiler

  • HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCU KADROSU
  • PAUL WALKER, HIZLI VE ÖFKELİ 9’DA GÖRÜNECEK Mİ?
  • HIZLI VE ÖFKELİ 9’UN KONUSU (F9)
  • HIZLI VE ÖFKELİ 9 (FAST 9) NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
  • HIZLI VE ÖFKELİ 9 FRAGMANI

Milyar dolarlık hasılatıyla dünya çapında fenomen olan Hızlı ve Öfkeli serisi yoluna dokuzuncu filmle devam ediyor. İllegal sokak yarışlarını konu alan sonrasında ise başlarına bin bir türlü aksiyon gelen kahramanlarımızın yolculuğu 21’inci yılına giriyor. Dünyanın farklı noktalarında çok gizli şekilde çekimler yapan Hızlı ve Öfkeli 9 filminin aynı zamanda uzayda geçeceğine dair bazı söylentiler de var.

Söylentiler gerçekmiş! Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda geçecekSöylentiler gerçekmiş! Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda geçecek

Ayrıca Hızlı ve Öfkeli 9 ve ardından gelecek olan Hızlı ve Öfkeli 10 ile serinin son bulacağı duyuruldu.

Peki Hızlı ve Öfkeli 9’da kimler rol alacak? Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihine, oyuncularına ve tüm detaylarına yakından bakıyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCU KADROSU

Yıllar içinde defalarca farklılaşan oyuncu kadrosuna rağmen ilgiyi hiç kaybetmeyen serinin bu filminde bir çok isim boy gösterecek. Hızlı ve Öfkeli’de dokuzuncu film ile beraber geri dönen ve seriye ilk defa katılan isimler bulunuyor. Diğer filmlerde olduğu gibi Vin Diesel'i Dom, Michelle Rodriguez'i Letty, Chris ‘Ludacris’ Bridges'i Tej ve Tyrese Gibson'ı Roman rolünde Hızlı ve Öfkeli 9’da göreceğiz.

F9-Saga-Posters-Fast-and-Furious-9

Geri dönenlere baktığımız ise son birkaç filmdir ortalarda görünmeyen Paul Walker’ın Brian karakteri ile evli olan Dom’un kız kardeşi Mia (Jordana Brewster) bu filmle beraber kadroya geri dönüyor. Ayrıca Nathalie Emmanuel Ramsey rolünde ve Lucas Black Tokyo Drift’teki Sean Boswell rolünde seriye geri dönüş yapıyor. Bu isimler dışında Charlize Theron Cipher, Helen Mirren Shaw’ın annesi Magdalene rolünde seriye geri dönüyor.

Seriye yeni katılan isimlere baktığımızda; John Cena, Cardi B, Peaky Blinders dizisinden Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett ve Galaksinin Koruyucuları filmlerinden tanıdığımız Michael Rooker bizleri karşılıyor. Hızlı ve Öfkeli 9, birçok ünlü ismi bünyesinde barındırırken, spin-off filmleri çıkan Hobbs ve Shaw karakterleri bu filmde yer alamayacak gibi duruyor.

PAUL WALKER, HIZLI VE ÖFKELİ 9’DA GÖRÜNECEK Mİ?

Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında en çok konuşulan şeylerinden biri de Paul Walker’ın geri dönme ihtimali. Bu konu hakkında Paul Walker’ın kardeşi Cody “Her şey mümkün” şeklinde bir açıklama yapmış olsa da CGI ile Paul Walker’ın geri dönüp dönemeyeceği henüz bilinmiyor.

Seriye geri dönüş yapan ve herkesi şaşırtan sürpriz isim ise Han rolüyle Sung Kang oluyor. Hızlı ve Öfkeli 6’da hayatını kaybeden veya bizim öyle düşündüğümüz Han, 9. film ile tekrar hayranları ile buluşacak. Han karakterini canlandıran Sung Kang, “Bu çok duygusal, sanki ailemle tekrar bir araya geliyor gibiyim. Bu, son Hızlı ve Öfkeli filmimden bu yana hayatımda eksik kalan bir ilişki.” şeklinde duygularını dile getiriyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9’UN KONUSU (F9)

Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 (FAST 9) NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Koronavirüs pandemisi yüzünden defalarca vizyon tarihi ertelenen serinin son vizyon tarihi aslında 10. filmin çıkacağı tarih olan 2 Nisan 2021 tarihine kaydırıldı.

Durum böyle olunca da 10. ve son filmin 2022’den önce vizyonlara ulaşması çok düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 10. filmin iki bölüm hâlinde vizyona girebileceğini duyuran Vin Diesel, 10. filmde Paul Walker’ın dönüşünün mümkün olabileceğini ima etmişti.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FRAGMANI


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