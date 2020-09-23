Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihi belli oldu! Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları, konusu ve F9 fragmanı

Milyar dolarlık hasılatıyla dünya çapında fenomen olan Hızlı ve Öfkeli serisi yoluna dokuzuncu filmle devam ediyor. İllegal sokak yarışlarını konu alan sonrasında ise başlarına bin bir türlü aksiyon gelen kahramanlarımızın yolculuğu 21’inci yılına giriyor. Dünyanın farklı noktalarında çok gizli şekilde çekimler yapan Hızlı ve Öfkeli 9 filminin aynı zamanda uzayda geçeceğine dair bazı söylentiler de var.

Ayrıca Hızlı ve Öfkeli 9 ve ardından gelecek olan Hızlı ve Öfkeli 10 ile serinin son bulacağı duyuruldu.

Peki Hızlı ve Öfkeli 9’da kimler rol alacak? Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihine, oyuncularına ve tüm detaylarına yakından bakıyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCU KADROSU

Yıllar içinde defalarca farklılaşan oyuncu kadrosuna rağmen ilgiyi hiç kaybetmeyen serinin bu filminde bir çok isim boy gösterecek. Hızlı ve Öfkeli’de dokuzuncu film ile beraber geri dönen ve seriye ilk defa katılan isimler bulunuyor. Diğer filmlerde olduğu gibi Vin Diesel'i Dom, Michelle Rodriguez'i Letty, Chris ‘Ludacris’ Bridges'i Tej ve Tyrese Gibson'ı Roman rolünde Hızlı ve Öfkeli 9’da göreceğiz.