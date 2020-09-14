Söylentiler gerçekmiş! Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda geçecek

Yasa dışı sokak yarışlarını konu alarak yola çıkan Hızlı ve Öfkeli serisi, dünya çapında inanılmaz bir kazanç ve popülariteyle yoluna devam etti. Aksiyon severlerin her defasında sinema salonlarını doldurduğu serinin son filmi F9’da ise çıta bir hayli yükseliyor. Geçtiğimiz seneki Hobbs and Shaw’ın yapay zekâlı motosikletleri ve sibernetikleriyle seri iyice bilimkurgu türüne kaymıştı. Hayranlarını bir kez daha şaşırtmaya hazırlanan serinin yeni filmi uzayda geçecek.

'UZAYI KİMSENİN BİLMEMESİ GEREKİYORDU'

Seride Lettie karakterini canlandıran Michelle Rodriguez uzay dedikoduları kendisine sorulduğunda kaçamak da olsa bir cevapla haberleri doğruladı. Rodriguez soruları şu şekilde yanıtladı:

"Hadi ya, nasıl öğrendiniz? Ne oluyor görüyorsunuz değil mi? Kamera arkasındaki insanlar konuşmaya başlıyor. Bir film yayınlanmayınca böyle şeyler ortaya çıkıveriyor işte. Bunun bilinmemesi lazımdı. Yani en azından ben uzaya gidecek kadar şanslı değildim ama bir kadın yazar getirdik ve çok sevgi gösterdik bu film için. Justin Lin’e teşekkür etmek gerek. Bu filmde kızlara biraz daha odaklanabildik. Bunun film çıktığında da belli olacağından umutluyum."