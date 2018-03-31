MAGAZİN

'Hızlı ve seksi bir jaguar olmak isterim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Şarkıcı Pamela Spence, "Bir günlüğüne vahşi bir hayvan olsanız, hangisi olurdunuz?" sorusuna bu cevabı verdi.

'Hızlı ve seksi bir jaguar olmak isterim'

45 yaşındaki şarkıcı Pamela Spence'in, Posta Gazetesi'nden Selin Keleş'e verdiği röportaj şöyle:

Eğlenirken yanınıza biri geldi. Muhabbet etmeye başladınız ama acilen gitmesi gerekti. Giderken numarasını bıraktı, arar mısınız?
Ararım ve 'Neden eğlencemi bölüp gittin' diye azarlardım.

Büyüyünce ne olmak istiyordunuz?
Dansçı, ama olamadım. O yüzden sahnede bolca dans ederek açığı kapatmaya çalışıyorum.

Eski sevgilinizle arkadaş kalabilir misiniz?
Düşman kalmaktan iyidir, kalırım tabii.

Aşkın tanımı...
'Gel, ne olursan ol gel' değil tabii. 'Gel, ne kadar iyi ve vazgeçilmez olabileceksen ol, gel.'

İstanbul’da gitmeyi en çok sevdiğiniz yer?
Şu sıralar Moda ve Kadıköy.

En sevdiğiniz koku?
Taze kahve, yeni kesilmiş çimen ve yağmur yağmış toprak.

Kiminle tanışmak isterdiniz?
Jeff Buckley ile. Yaşayanlardan tanışmak isteyeceğim biri henüz doğmadı sanırım.

Şu an bir kargo gelse, kutunun içinde ne olsun istersiniz?
Aşk. Bir tutam huzur, bir tutam barış. Bir sürü ülkeye tatil biletleri.

Yalan söylendiğini nasıl anlarsınız?
Gözler, eller ve dudaklar. 'Şeytan üçgeni' diyorum buna.

Yaşadığınız hayatın bir rüyadan ibaret olduğunu öğrenseniz tepkiniz ne olurdu?
Ha...tir!

Yaş ilerledikçe zorlaşan şeyler?
Küçük yazıları okuyamamak, gözlük takmaya alışamamak.

pamela spance

Kesinlikle okunmasını tavsiye edeceğiniz kitap?
‘Küçük Prens’.

Taşınmak zorunda olsanız nereyi seçerdiniz?
Kenya’yı. Doğa ve hayvanlarla zamanın bambaşka aktığı bir dünya.

Erkekte kişilik mi yoksa güç mü önemli?
Kişiliği olmayan güç işe yaramaz, gücü olmayan kişilik de etkisiz elemandır, otur sıfır!

Bir günlüğüne vahşi bir hayvan olsanız, hangisi olurdunuz?
Tabii ki jaguar. Hızlı ve seksi...

Söylediğiniz bir cümleyi bütün dünya duyacak olsa?
Kendini başkalarının seni sevdiğinden daha güzel sev. Çünkü sen teksin, senden bir tane daha yok, kendi değerinin farkına var.

En çok kızdığınız kelime?
Kanka.

pamela spance

"17 YAŞIM EN DELİ ZAMANLARIM"

Hangi yaşta sabit kalmak isterdiniz?
Her yaşımı severek yaşadım, bir ihtimal 17 diyebilirim. En deli zamanlar...

Pişman olduğunuz halde tekrar yaptığınız şeyler?
Aşık olmak, aşık olmak...

pamela spance

Bir günlüğüne kimin yerine geçmek istersiniz?
Benim yerime geçmek isteyen başka birinin yerine geçmek isterdim. Onun gözünden bakmak isterdim, ne varmış merak ettiği bende diye.

En sevdiğiniz atasözü?
Dam üstünde saksağan, gel bize bazı bazı.

Yapmadan ölmeyin diyecekleriniz?
Evsiz bir hayvan sahiplenmeden, dünyayı ve yaşadığın ülkeyi gezmeden, yağmur yağarken denize girmeden, uyumadan önce bol sarımsaklı işkembe çorbası içmeden ölme.

pamela spance

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pamela spence jaguar

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