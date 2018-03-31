'Hızlı ve seksi bir jaguar olmak isterim'

45 yaşındaki şarkıcı Pamela Spence'in, Posta Gazetesi'nden Selin Keleş'e verdiği röportaj şöyle:

Eğlenirken yanınıza biri geldi. Muhabbet etmeye başladınız ama acilen gitmesi gerekti. Giderken numarasını bıraktı, arar mısınız?

Ararım ve 'Neden eğlencemi bölüp gittin' diye azarlardım.

Büyüyünce ne olmak istiyordunuz?

Dansçı, ama olamadım. O yüzden sahnede bolca dans ederek açığı kapatmaya çalışıyorum.

Eski sevgilinizle arkadaş kalabilir misiniz?

Düşman kalmaktan iyidir, kalırım tabii.

Aşkın tanımı...

'Gel, ne olursan ol gel' değil tabii. 'Gel, ne kadar iyi ve vazgeçilmez olabileceksen ol, gel.'

İstanbul’da gitmeyi en çok sevdiğiniz yer?

Şu sıralar Moda ve Kadıköy.

En sevdiğiniz koku?

Taze kahve, yeni kesilmiş çimen ve yağmur yağmış toprak.

Kiminle tanışmak isterdiniz?

Jeff Buckley ile. Yaşayanlardan tanışmak isteyeceğim biri henüz doğmadı sanırım.

Şu an bir kargo gelse, kutunun içinde ne olsun istersiniz?

Aşk. Bir tutam huzur, bir tutam barış. Bir sürü ülkeye tatil biletleri.

Yalan söylendiğini nasıl anlarsınız?

Gözler, eller ve dudaklar. 'Şeytan üçgeni' diyorum buna.