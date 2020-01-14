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  4. Hizmet - İş Sendikası üyesi 750 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi başladı

Hizmet - İş Sendikası üyesi 750 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Hizmet İş Sendikasının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerinde çalışan yaklaşık 750 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmeleri başladı.Üç farklı belediyede gerçekleştirilen toplu iş sözleşme görüşmeleri; Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’in belediye yetkililerine tatlı ikramıyla başladı.

Hizmet - İş Sendikası üyesi 750 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi başladı

Hizmet İş Sendikasının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerinde çalışan yaklaşık 750 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmeleri başladı.
Üç farklı belediyede gerçekleştirilen toplu iş sözleşme görüşmeleri; Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’in belediye yetkililerine tatlı ikramıyla başladı. 14. Dönem Toplu İş Sözleşme görüşmelerine başladıklarını belirten Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik; "Yaklaşık 25 yıldır toplu iş sözleşmelerimiz sağduyu ve hoş görüyle başladı. Çok şükür çok büyük sıkıntılar yaşanmadan imzalar atılarak süreçleri bu zamana kadar tamamladık. İnşallah bu yeni dönem toplu iş sözleşmemizde yine karşılıklı anlaşılarak üyelerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde taleplerimizi yapıp imza altına almak istiyoruz. Hakkı bilenlerden hak almak kolay oluyor. Allah razı olsun. Zaman zaman toplu iş sözleşme süreçlerinde tıkanmalar olsa da belediye başkanlarımız merhametli ve şefkatli ellerini masaya koyarak toplu iş sözleşmelerimiz imzalanmakta" şeklinde konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de ’sendikacılık anlayışı’ denilince sağduyunun sesi olarak bilinen ve vatanını milletini seven, insanlara hizmet etmeyi daima ibadet anlayışı içerisinde gerçekleştiren Hizmet-İş Sendikası yöneticilerine teşekkür ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ve Kocasinan Belediye Başkanlarımızın önceliği daima işçilerimizin hak ettiklerini alın teri soğumadan vermek anlayışıyla çalışmaktalar. Bu vesile ile yapacağımız toplu iş sözleşmesini de kamunun hakkını da göz önünde bulundurarak tatlı bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Nezaket olarak bizlere tatlı getiren sendikacı arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Yaklaşık 750 Hizmet-iş Sendikası üyesi işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri 2020 yılı mart ayında yürürlüğe girecek.

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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