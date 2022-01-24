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Hizmet-İş Sendikası'nın 44. kuruluş yıl dönümü kutlandı

24.01.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet-İş Sendikası'nın 44. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikasının kuruluşunun 44.'üncü yılı kutlandı.

Emek Konukevi'nde "Hak ve Emek Mücadelesinde 44 Yıl" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Hak-İş Başkanı Arslan, sendikayla tanışma süreci ve arkadaşlarıyla verdiği hak arama mücadelesini anlattı.

Sendikayı geleceğe taşıma heyecanını dile getiren Arslan, "Bu sendika maddi imkan elde edilecek, maddi imkanları için burada görev yapılacak bir sendika asla olamaz, olmamalı, olmayacak da." dedi.

Amaçlarının kurucularla aynı istikamet, kararlılık ve heyecanla sendikayı geleceğe taşımak olduğunu kaydeden Arslan, zam beklentisinde oldukları belediyelere çağrıda bulundu.

Programın ardından, Mahmut Arslan ile Hizmet-İş Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, üyelerle sendikanın 44'üncü kuruluş yıl dönümü için özel olarak hazırlanan pastayı keserek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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