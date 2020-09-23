HKÜ 2020 mezuniyet törenleri başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) düzenlediği 2020 Mezuniyet Törenlerinde, ilk olarak Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı. HKÜ Mezuniyet Törenine hem yüz yüze hem çevrimiçi katılan mezunlar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreninde, mezuniyet sevinci yaşadı.

HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene; HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, protokol üyeleri, akademisyenler ve aileler katıldı.

“Mezuniyet aslında bir başlangıç”

2020 Mezuniyet Töreninde açılış konuşmalarını yapan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Türkay Dereli, “Özellikle, değerli velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Evlatlarınızı bize güvenerek teslim ettiniz. Biz de güveninizi boşa çıkarmadık. Mezuniyet aslında bir son değil, bir başlangıç. Üniversitemizle olan bağınızı ve irtibatınızı hiç bir zaman koparmayın. Bunun için, ilk adım olarak mezunlarla iletişim platformumuza kayıt olun. COVID -19 şunu gösterdi ki; birlikte beraber yol almak ve paylaşmak çok önemli. Biz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak sizleri hiç bir zaman unutmayacağız ve destek olmaya devam edeceğiz. Sizler çok şanslı mezunlarsınız, aranan uzmanlarsınız. Hepinizin yolu açık olsun” diyerek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

“Laboratuvarların kokusunu özledik”

Geleceğin sağlık çalışanlarını uğurlayan ve konuşması boyunca duygusal anlar yaşayan HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, “Bütün dünya aylardır küresel bir salgının tehdidi altında bulunuyor. Ülkemizin pandemi sürecini başarı ile yürütmesinde sağlık çalışanlarının fedakârlıkları önemli yer teşkil etmektedir. Sevgili öğrencilerim, eğitiminizin son dönemini çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Laboratuvarların kokusunu, uygulama yapılan yerlerin ışığını, ışıltılı yüzlerinizi ve kampüse can veren gençlik seslerini çok özledik ve özleyeceğiz” dedi.

“En önemli şey sağlık”

HKÜ Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Semra Çelikli, “Hepinize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. En önemli şeyin sağlık olduğunu son zamanlarda tüm dünya gördü. Sayın velilerimiz, sizler büyük özveri ve fedakârlıkla yetiştirdiğiniz çocuklarınızı bize emanet ettiniz ve 2 yıl boyunca onlar bizim de evlatlarımız oldu. En kısa zamanda onlara kazandırdığımız donanımla mesleklerini icra etmelerini temenni ediyorum. Üniversitemizle iletişiminizi kesmeyin. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

HKÜ mezunlarını uğurladı

Konuşmaların ardından HKÜ Meslek Yüksekokulu’nda derece yapan ilk üç öğrenciye başarı belgeleri ve ödülleri, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından takdim edildi. İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Diyaliz ve Adalet bölümlerinden derece yapan ilk üç öğrenci kürsüye davet edilerek diplomaları verildi. Ardından sırasıyla isimleri okunan tüm öğrencilere tek tek diplomaları verildi.

2020 Mezuniyet Törenlerinin ikinci gününde ise HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, mezunlarını uğurladı. Fakültelerini derece ile bitiren ilk üç öğrenci, üniversite bayraklarını taşıyarak diplomalarını ve başarı belgelerini almaya sahneye geldi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik bölümlerinde dereceye giren öğrencilere diplomaları verilirken, isimleri tek tek okunan öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak diplomalarını akademisyenlerinden almanın gururunu yaşadı.

Sosyal mesafe kurallarına uygun mezuniyet

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan ve diplomalarını aldıktan sonra bölüm başkanları ile birlikte meslek yemini eden mezunların sevinci görülmeye değerdi.

Coşkulu mezuniyet töreninin ardından mezunlar, kampüs içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal mesafe kurallarının sorunsuz uygulandığı ve açık havada gerçekleştirilen Mezuniyet töreninde aileler de mezunların coşkusuna ortak oldu.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Meslek Yüksekokulu mezunlarını vermenin heyecanını yaşayan HKÜ’de, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi 27 Eylül’e kadar düzenlenecek olan törenlerde mezunlarını uğurlayacak.

