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HKÜ’de kayıt heyecanı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) 2020-2021 eğitim öğretim yılı Ön Lisans ve Lisans kayıtları yoğun bir ilgi ve heyecanla başladı.Gaziantep’ten ve il dışından çok sayıda veli ve öğrencinin erken saatlerinden itibaren HKÜ Kampüsüne gelmesiyle start alan yeni öğrenci kayıtları, heyecanlı bir katılımla devam ediyor.HKÜ Kampüsünün içerisinde bulunan Gösteri ve Sanat Merkezinde, Pandemi kurallarına uygun olarak açık havada ve güvenli bir ortamda kayıt işlemleri gerçekleşiyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) 2020-2021 eğitim öğretim yılı Ön Lisans ve Lisans kayıtları yoğun bir ilgi ve heyecanla başladı.
Gaziantep’ten ve il dışından çok sayıda veli ve öğrencinin erken saatlerinden itibaren HKÜ Kampüsüne gelmesiyle start alan yeni öğrenci kayıtları, heyecanlı bir katılımla devam ediyor.
HKÜ Kampüsünün içerisinde bulunan Gösteri ve Sanat Merkezinde, Pandemi kurallarına uygun olarak açık havada ve güvenli bir ortamda kayıt işlemleri gerçekleşiyor. 7 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul olarak toplam 27 bölümde yeni öğrenci kayıt işlemlerini sürdüren HKÜ, kampüse gelen her veli ve öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenerek kayıt işlemleri ile özenli olarak ilgileniyor.
HKÜ, Pandemide yoğunluğu önlemek ve işlemleri daha seri hale getirebilmek için öğrencilerin kaydını iki şekilde gerçekleştiriyor. Yüz yüze ve pandemi kurallarına uygun olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrenci ve veliler, ”hku.edu.tr” adresinde belirtilen ve istenilen belgelerle 31 Ağustos - 5 Eylül 2020 tarihleri arasında kampüse gelerek kayıtlarını yapabilecek. Ayrıca Kampüse gelmeyip uzaktan kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise E-Devlet üzerinden Elektronik kayıtlarını 6 Eylül’e kadar gerçekleştirebilecek.

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