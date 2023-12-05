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Hobi olarak balkonda yetiştirmeye başladığı bambunun fidanlığını kurdu

05.12.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce hobi olarak balkonunda yetiştirmeye başladığı bambunun 150 çeşidinin bulunduğu 5 dönümlük fidanlık kuran girişimci, fidanlığı büyütüp bölge halkının ve turistlerin ziyaretine açmayı hedefliyor.

Gemi kaptanlığı yapan 38 yaşındaki Turgut Arıkan, iş için bulunduğu yurt dışında gördüğü "bambu ormanı"ndan esinlendi.

Bambu yetiştirmek için internet üzerinde araştırma yapan Arıkan, satın aldığı tohumları uygun iklim koşullarını sağladığı balkonuna ekti.

Tohumların filizlenmesini sağlayan, yeni tohumlar ve çelikleme yöntemiyle daha fazla fide üreten Arıkan, farklı çeşitlerde bambu fidesi yetiştirmeye başladı.

Hobi olarak balkonunda başladığı ve bugün 5 dönüm arazide 150 farklı türün bulunduğu binlerce bambu fidesi üretmeyi başaran Arıkan, çeşit sayısını artırmayı hedefliyor.

Talep üzerine bambu fidelerinin satışını da yapan Arıkan, AA muhabirine, yurt dışından sağladığı farklı çeşit bambuları evinin balkonunda çimlendirmeyi başardığını söyledi.

Bambunun "sabır bitkisi" olarak nitelendirilmesini doğru bulmadığını ifade eden Arıkan, "Efsaneye göre Çinlilerin diktiği ve 5 yıl suladıkları bambunun beşinci yılın sonunda filizlendiği söyleniyor. Bambu ideal ortamında tohumundan 1 haftada çatlayıp çıkıyor. Gereksinimleri sağlandığı sürece türüne göre 5 yılda maksimum boyutuna ulaşır." dedi.

ÇEŞİT SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Beş dönüm arazide 7 bin bambu fidesi bulunduğunu belirten Arıkan, "Bölgede bu boyutta bir girişim duymadım. Bazı girişimcilerin de 'bambu ormanı' yapmak için mücadele ettiğini duyuyorum. Ciddi bir talep var. Özellikle ev ve turistik işletmeler ayırıcı olarak kullanmak istiyorlar ayrıca bambu, kesme tahtası, diş fırçası sapı, tarak sapı, pipet, bardak, kürdan, kartvizit, güneş gözlüğü çerçevesi, kağıt havlu ve tekstil ürünü gibi birçok alanda kullanılıyor." diye konuştu.

Arıkan, yaptığı araştırmalardan sonra bambu fidesi üretimine daha çok heves ettiğini dile getirdi.

Bambunun dünyada bilinen 1500 çeşidi olduğunu anlatan Arıkan, "Hedefim talep gören ya da sıra dışı olan yaklaşık 300 çeşit bambuyu üreterek 'bambu ormanı' oluşturmak. Ormanı günübirlik bir yaşam alanına dönüştürerek bölgemizde yaşayan insanlar ile turistlerin ziyaretine açmak istiyoruz. Burada insanlar ve çocukların sosyalleşmesi için doğal yaşamı oluşturma çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bambunun bariyerleme yönetimiyle istilasının önlenebileceğini vurgulayan Arıkan, "Bitkinin suyu aşırı sevdiği bilgisi de yanlış. Bambu, tarımsal bitkilerle kıyaslandığı zaman bunların yarısı kadar su tüketir. Suyu bulduğu zaman alır ve susuz zamanlarda ortama ayak uydurur. Bu, bilimsel olarak kayıtlarda da yer alıyor." dedi.

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Muğla Fethiye balkon bambu

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